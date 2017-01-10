Olcay Şahan'dan Trabzonspor açıklaması

Beşiktaş'ta Ryan Babel'in transfer edilmesinin ardından kadroya girmekte daha da zorlanması beklenen milli yıldız Olcay Şahan için transfer iddiaları gündeme gelmişti.

Beşiktaşlı futbolcunun Trabzonspor kampına katıldığı hatta tarafların anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.

29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor iddiaları hakkında Habertürk'e konuştu.



İşte Olcay Şahan'ın açıklamaları:

KALMAK İSTİYORUM

"Beni sadece Trabzonspor değil Türkiye'deki bütün kulüpler istiyor. Trabzonspor ile görüşmedim. Menajerime de takımdan ayrılmak ya da Trabzonspor ile görüşmesi konusunda talimat vermedim. Ben Beşiktaş'ta kalmak istiyorum."



