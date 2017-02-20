Olcay: Trabzonspor 4 büyüklerden biri olduğu için geldim

Kadroda revizyona gittikten sonra adeta hayata dönen ve ikinci yarıdaki ilk 4 maçını da kazanan Trabzon, gözünü bugünkü Aytemiz Alanya maçına çevirdi.

Hedeflerinin rakiplerini yenmek olduğunu belirten Olcay Şahan, seriye devam istediklerini söyledi.

Osmanlı deplasmanında attığı harika golle takımına maçı kazandıran yıldız oyuncu, "Çıkıp normal oyunumuzu oynayıp üç puanı hanemize yazdırmalıyız ve yakaladığımız galibiyet serisini devam ettirmeliyiz. Önemli bir rakipler oynadığımızı unutmamalıyız. Bu nedenle erkenden havaya girmemeliyiz. Futbolda bu gibi şeylere yer olmadığını öğrendim. 4 maç kazandık. Bu tempomuz devam etsin ki daha da yukarıları zorlayalım. Benim asıl isteğim şudur; 12. adam tribünleri doldursun, bize de iyi oyunla beş de beş yapmak kalsın, şimdi beşte beş zamanıdır" dedi.

TRABZONSPOR 4 BÜYÜKLERDEN BİRİ

Trabzonspor'un eski havasını bulmak üzere olduğunu da söyleyen Olcay Şahan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ne olursa olsun Trabzonspor ülkemizin 4 büyük kulübünden biridir. Benden zaten bu yüzden buradayım. Yapacağımız güzel işlerle kulübümüzü daha da büyüterek güzel işlere imza atmak istiyoruz. Bize güvenin, destek verin yeter. Alanyaspor maçını da kazandığımız da ilerleyen haftalar adına ortaya çok daha farklı bir Trabzonspor çıkacaktır, bunu da herkese hissettirecektir."