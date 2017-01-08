Olcay ve Veli Trabzonspor yolunda

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Olcay Şahan'a 3 yıllık sözleşme teklif etti. 29 yaşındaki oyuncunun teklife olumlu yaklaşması üzerine iki kulüp arasında görüşmeler başladı.
TOLGAY GİTMEK İSTEMİYOR
Beşiktaş'a bonservis bedeli ödemek istemeyen bordo-mavililer, Mehmet Ekici'yi siyah-beyazlılara önerdi. Ancak Trabzonspor, Ekici karşılığında Olcay Şahan'ın yanı sıra Tolgay Arslan'ı da talep edince görüşmeler çıkmaza girdi.
(2012-2013 sezonundan beri Beşiktaş'ta birlikte oynayan Olcay Şahan ve Veli Kavlak çok yakın arkadaşlar)
VELİ TAMAM DERSE TAKAS GERÇEKLEŞECEK
Tolgay'ın Olcay gibi Trabzonspor'un teklifine sıcak bakmaması üzerine Beşiktaş, Veli Kavlak ismini pazarlık masasına getirdi.
İki kulübün anlaşması halinde Olcay Şahan ve Veli Kavlak, Tranzonspor'un yolunu tutarken Mehmet Ekici ise siyah-beyazlı takıma transfer olacak.