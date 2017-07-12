Olcay: Yusuf Türkiye'nin en yetenekli futbolcusu

Trabzonspor’da oynadığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Olcay Şahan, kampta çalışmaların çok yoğun geçtiğini belirtti, "Hedeflerin varsa buna katlanacaksın. Bizler de hep birlikte katlanıyoruz. Tempo yüksek olduğu için biraz ağrım var ama iyiyim" diye konuştu.

Takımdaki bütün arkadaşlarına yardım etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Olcay Şahan, şöyle devam etti:

"Biz bir aileyiz. Önemli olan birlikte olmamız. Sonuçta ben bu takımın ağabeyiyim. Biz bir bütünüz ve takım arkadaşlarımın hepsine yardım etmek isterim. Eğer bir takıma tecrübeli biri geliyorsa gençlere yol açması lazım."

YUSUF TÜRKİYE'NİN EN YETENEKLİ FUTBOLCUSU



Olcay Şahan, takım arkadaşı Yusuf Yazıcı konusundaki soru üzerine şöyle dedi:

"Yusuf'la ağabey kardeş gibiyiz. Şu anda Türkiye'nin en yetenekli futbolcusu. Arda Turan gibi Avrupa'da en üst düzey takımlarda oynayabilir. Zaten büyük bir takımda oynuyor. Trabzon hariç büyük takımda oynar mı onu düşünmüyorum. Trabzonspor’dan ayrılırsa Avrupa’da çok büyük kulüplerde olacak."