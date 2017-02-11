Olcay'dan Burak Yılmaz'a: Trabzon'a gelsene

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Trabzonspor'a gelen ve kısa sürede bordo-mavili ekipte sevilen Olcay Şahan, sosyal medya üzerinden Burak Yılmaz'ı Trabzon'a çağırdı.

SEN DE OLSAN DAHA GÜZEL OLUR

Kariyerini Çin Ligi'nde sürdüren Burak Yılmaz'ın sosyal medyada yaptığı canlı yayına katılan Olcay Şahan, yıldız oyuncuya mesaj yolladı.

Burak Yılmaz'ın "Trabzon nasıl?" sorusuna Olcay Şahan, "Sen de olsan sanki daha güzel olur Trabzon" şeklinde yanıt verdi.

Trabzonspor'da 93 maçta 58 gol atmış ve bir sezon gol krallığı sevinci yaşayan Burak bu çağrıyı gülücükle karşıladı.

Olcay Şahan, geçtiğimiz günlerde de Milan'da forma giyen eski takım arkadaşı Sosa'ya benzer bir çağrıda bulunmuştu.