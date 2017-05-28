Olcay'dan Fenerbahçe'ye beraberlik göndermesi

Trabzonspor’un tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan, ilk golde ofsayt bulunduğunu ifade ederken, kazanılan 1 puan üzerinden Fenerbahçe'ye gönderma yaptı.

"BELKİ BAŞKALARI 1 PUANDAN MUTLUDUR"

Devre arasında bordo-mavili takıma katılan Olcay, "Küme düşme potasına 3-4 puan vardı. İkinci yarıda 16 maçta 10 galibiyet almamızı kimse beklemiyordu. Demek ki doğru yoldayız" diye konuştu.

Alınan beraberlikten dolayı üzgün olduklarını söyleyen bordo-mavili oyuncu, "Üzgünüz, ancak belki başkaları 1 puan aldığı için mutludur" diyerek Fenerbahçe’ye gönderme yaptı.