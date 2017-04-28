Olcay'dan Gökhan Töre'ye: Bize gel kardeşim

Gökhan Töre için Trabzonspor gelişmesi...

Trabzonspor, gelecek sezon 50. yılda şampiyonluk hedefi için transferde kolları sıvadı.

Bord-Mavililer, bu doğrultuda West Ham'da kiralık olarak görev yapan Beşiktaş'ın yıldız ismi Gökhan Töre'yi gündemine almıştı. Bordo-Mavililer, bu konuda Töre'nin yakın dostu Olcay Şahan'ı devreye soktu.

BİZE GEL ORTAM HARİKA

Devre arasında geldiği Trabzonspor'a müthiş bir enerji katan Olcay'ın, geçen sezon Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadığı Gökhan'ı arayarak, "Trabzon'a gel kardeşim. Birlikte Trabzonspor'u şampiyon yapalım. Beşiktaş'ta şampiyon olduğumuz havanın aynısı şu an Trabzon'da var. Harika bir ortam var. Süper projeler var... Sen de bizimle olursan, şampiyonluk hedefimize ulaşmamız daha rahat olur" dediği öğrenildi.

ERDOĞAN PAYLAŞIMLARI TARAFTARLARI KIZDIRDI

Öte yandan Gökhan Töre'nin referandum süreci boyunca sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili yaptığı paylaşımlar başta Çarşı grubu olmak üzere bazı Beşiktaşlı taraftarları kızdırdı.

Töre'nin tavrından rahatsız olan Erdoğan karşıtı taraftarların, Beşiktaş'a geri dönmemesi yönünde kulübe baskı yaptıkları biliniyor.