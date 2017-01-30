Old Trafford'da yangın çıktı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ı stadı Old Trafford'un üzerinde oluşan duman kütlesi bir anda herkesi korkuttu.
FAZLA HASAR OLUŞMADI
Yangının stadın güneyinde yer alan teleferikte kabloların arıza yapmasından dolayı çıktığı açıklandı.
Sabah saat 07:00 saatlerinde görülen yangının ardından herhangi bir yaralanan olmazken, maddi hasarın ise yine çok az olduğu tespit edildi.
Dumanların çıkmasının ardından olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.