Olimpiyat şampiyonu ölü bulundu

ABD Olimpiyat Komitesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Holcomb'ın milli takımın New York'ta bulunan olimpik antrenman tesislerindeki odasında ölü bulunduğu bildirildi.

TESİSLERDE ÖLÜ BULUNDU

Açıklamada görüşlerine yer verilen komitenin üst yöneticisi Scott Blackmun, Holcomb'ın ölümünün tüm olimpiyat ailesi için üzücü bir kayıp olduğunu belirterek; "Steven, harika bir sporcuydu. Azmi ve başarıları, hepimize ilham kaynağı oldu. Dualarımız ve iyi dileklerimiz tüm kızak sporu camiası ve Steven'ın ailesiyle." ifadelerini kullandı.

Holcomb, 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları'nda 4'lü bobsled kategorisinde altın madalya kazanmıştı. ABD'li kızakçı, 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda ise 2'li ve 4'lü bobsled kategorilerinde bronz madalya elde etmişti.