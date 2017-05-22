Olympiakos Başkanı F.Bahçe'nin başarısını küçümsedi

THY Euroleague finalinde mağlup olarak ikinci sırada kalan Olympiakos'un Başkanı Giorgos Angelopoulos'un şampiyon Fenerbahçe'yi tebrik ederken kullandığı kelimeler şaşırttı.

ÖZEL BİR ŞEY DEĞİL

Giorgos Angelopoulos'un açıklamaları şöyle: "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum fakat onlara karşı bir hayranlık duymamız gerektiğini sanmıyoruz. Başardıkları şey özel bir şey değildi. Euroleague'in en büyük bütçelerinden birine sahipler ve 3 sezondur Euroleague'de Final Four'a kaldılar. Oyuncularımı kutluyorum çünkü sahada her şeylerini verdiler."

SÜT KUPASIYDI ZATEN

Mağlubiyeti hazmedemeyen Angelopoulos'un küçümseyici açıklamaların ardından Fenerbahçeli taraftarlar yaptıkları capslere "Süt Kupasıydı zaten" yazarak Yunan başkanla dalga geçti.

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