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Olympiakos-Beşiktaş maçı hangi kanalda

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, bu gece saat 23:05'te deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

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Lig lideri Beşiktaş yeniden Avrupa sahnesine çıkıyor...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi ile deplasmanda karşılaşacak.

Avrupa'da son 32 turunda İsrail'in Hapoel Beer-Sheva ekibini iki maçta da mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran siyah-beyazlı takım, Olympiakos karşısında rövanş için avantaj arayacak.

HANGİ KANALDA?

Olympiakos ile Beşiktaş arasındaki mücadele, TSİ 23.05'te Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Olympiakos: Leali, Diogo, Botia, Panagiotis, De La Bella, Fortunis, Martins, Androutsos, Manthati, Elyounoussi, Seba

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Babel, Talisca, Aboubakar


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