Olympiakos-Beşiktaş maçı hangi kanalda

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Rabona vuruşuyla gol atan Denizhan Deniz mest etti

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Henry'nin İrlanda maçında elle yaptığı asist

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1 Tudor yönetimden 3 oyuncu istedi Şimdiden gelecek sezonun planlarını yapmaya başlayan Igor Tudor, Galatasaray yönetimine üç oyuncunun ismini verdi.

2 Fikret Orman: Olympiakos Yunanistan'ın F.Bahçe'siymiş Fikret Orman, bu gece oynayacakları Olympiakos maçı öncesi Yunan ekibi için Fenerbahçe benzetmesi yapanlara ilginç bir cevap verdi.

3 İşte Barcelona'nın efsane geri dönüşü - İZLE 4-0'ın rövanşında sahasında ağırladığı PSG'yi 6-1 yenerek tarihi bir zafere imza atan Barcelona, Devler Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

4 Arda Turan efsane maç sonrası ayet paylaştı Barcelona'nın tarihi geri dönüşe imza attığı maçın 65. dakikasında oyuna giren Arda Turan, zaferin ardından sosyal medyada paylaşım yaptı.

5 Barcelona tarihi geri dönüşle PSG'yi devirdi Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona, ilk maçta 4-0 yenildiği Paris Saint Germain'i rövanşta 6-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

6 Arkeolog Hawass'tan Messi'ye: Tam bir moron Mısır'ın en ünlü arkeoloğu Zahi Hawass, Arjantinli yıldız futbolcu Messi'ye piramit gezisi sırasında tepkisiz kaldığı için moron dedi.

7 Galatasaray'ın toplam borcu açıklandı Galatasaray, bugün gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında kulübün borcunun 1 milyar 936 milyon lira olduğunu açıkladı.

8 Dursun Özbek'ten duygusal konuşma: Kaçmayacağım G.Saray Divan Kurulu'nda duygusal bir konuşma yapan Dursun Özbek, tek yapmak istediği şeyin kulübü zor günlerden çıkarmak olduğunu söyledi.

9 Sabri Sarıoğlu nargile kafe açıyor Bebek, Kuruçeşme ve Rumelihisarı'nda mekan bakan Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, nargile kafe açmaya hazırlanıyor...