Olympiakos-Beşiktaş maçı hangi kanalda

Lig lideri Beşiktaş yeniden Avrupa sahnesine çıkıyor...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi ile deplasmanda karşılaşacak.
Avrupa'da son 32 turunda İsrail'in Hapoel Beer-Sheva ekibini iki maçta da mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran siyah-beyazlı takım, Olympiakos karşısında rövanş için avantaj arayacak.
HANGİ KANALDA?
Olympiakos ile Beşiktaş arasındaki mücadele, TSİ 23.05'te Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Olympiakos: Leali, Diogo, Botia, Panagiotis, De La Bella, Fortunis, Martins, Androutsos, Manthati, Elyounoussi, Seba
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Babel, Talisca, Aboubakar