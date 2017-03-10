Olympiakos hocasının hayran kaldığı Beşiktaşlı

Beşiktaş'ın Olympiakos ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra teknik direktör Vasilis Vouzas, Kanadalı oyuncu Atiba Hutchinson'a övgüler yağdırdı.

BÖYLE BİR OYUNCUM OLSUN İSTERDİM

Atiba'nın maç boyunca ofansif ve defansif görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini belirten Vouzas, "Gerçekten böyle bir oyuncuyla çalışmayı çok isterim" dedi.

Basın tribününde bulunan Yunanlı gazeteciler de, Atiba'nın mükemmel bir oyuncu olduğunu ve bu nedenle maçın adamı olduğunu söylediler.

0-0'I TERCİH EDERDİM

Vouzas, "Gerçekten beraberlik istiyor olsaydım 0-0'ı tercih ederdim. Şimdi Beşiktaş'ın avantajı var ancak ikinci karşılaşmada daha stresli olacak. Taraftarı önünde gol atması gerekecek. Daha iyi oynaması gerekecek. Olympiakos, Avrupa'da elit bir takım olduğunu gösterdi. Rövanşta daha iyi oynamaya çalışacağız." dedi.