Final Four için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarlarıyla esnaf arasında gerginlik yaşandı.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstiklal Caddesi'nde kaldıkları otelde meşale yakıp taşkınlık yapan Olympiakos taraftarları çevredeki esnafı tahrik etti.
Yunan taraftarların İstiklal Caddesi'nde 'Konstantinopolis' diye bağırmasının üzerine Beyoğlu esfanı taraftarlara tepki gösterdi. Olaylar büyüyünce polis müdahalede bulundu. 6 taraftar yaralanırken 10 kişi gözaltına alındı.
Olympiakos taraftarı İstanbul'da taşkınlık çıkardı - İZLE