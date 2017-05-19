Olympiakos taraftarı İstanbul'da taşkınlık çıkardı

İç transferde 3 futbolcusuyla sözleşme uzatmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, eski formundan uzak olan Luiz Rhodolfo'yla yollarını ayırıyor.

Euroleague Final Four'u için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarlarıyla Beyoğlu esnafı arasında kavga çıktı.

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Napoli'den Arkadiusz Milik'i kiralamak için girişimlere başladı.

Galatasaray'ın hedefinde Milik var

Gelecek yıl Fenerbahçe'nin başına geçecek olan Aykut Kocaman'ın olumsuz rapor verdiği Lens için Beşiktaş devreye girdi.

Beşiktaş Lens için ilk adımı attı

Tayfun Korkut'la yollarını ayıran Bayer Leverkusen, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nu da satma kararı aldı.

Fenerbahçe'de, oyuncuların alacağı maaşları yönetim belirleyecek, teklifi beğenmeyen oyuncularla ise yollar ayrılacak.

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Volkan Demirel: Penaltıyı kaçırdığıma çok şaşırdım

Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı final maçında Başakşehir'e penaltı atışları sonunda yenilirken, en çok konuşulan isim Volkan Demirel oldu.