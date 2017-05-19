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Olympiakos taraftarı İstanbul'da taşkınlık çıkardı

Euroleague Final Four'u için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarlarıyla Beyoğlu esnafı arasında kavga çıktı.

Olympiakos taraftarı İstanbul'da taşkınlık çıkardı
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Final Four için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarlarıyla esnaf arasında gerginlik yaşandı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstiklal Caddesi'nde kaldıkları otelde meşale yakıp taşkınlık yapan Olympiakos taraftarları çevredeki esnafı tahrik etti.

Yunan taraftarların İstiklal Caddesi'nde 'Konstantinopolis' diye bağırmasının üzerine Beyoğlu esfanı taraftarlara tepki gösterdi. Olaylar büyüyünce polis müdahalede bulundu. 6 taraftar yaralanırken 10 kişi gözaltına alındı.

Olympiakos taraftarı İstanbul'da taşkınlık çıkardı - İZLE

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