Olympiakos'ta Lemonis dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Yunan teknik adamla anlaşmaya varıldığı bildirildi.
5 ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR
Lemonis, teknik direktörlük kariyerinde Olympiakos ile 4, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Omonia ile de bir kez lig şampiyonluğu yaşadı.
Son 5 maçta 4 mağlubiyet yaşamasına rağmen ligde 54 puanla lider durumda bulunan Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi'ne ise son 16 turunda veda etti.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun son 32 turunda Osmanlıspor'u saf dışı bırakan Yunan ekibi, son 16 mücadelesinde ise Beşiktaş'a elenmişti.