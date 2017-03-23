Olympiakos'ta Lemonis dönemi

1 Şenol Güneş ile Mourinho'yu karşı karşıya getiren Türk Sporting Lizbon'un B takımında forma giyen Merih Demiral'ın, M.United ve Beşiktaş'ın scout ekipleri tarafından takip edildiği öğrenildi.

2 G.Saray küme düştüğü branşta kâr elde etti Geçtiğimiz günlerde küme düşen Galatasaray eSports takım, 700 bin TL kar elde ettirmesinin yanı sıra sezonu da sıfır giderle kapattı.

3 Cenk'ten Talisca'ya: Burası sirk değil Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile Aboubakar, Anderson Talisca'ya pas atmadığı için sert çıktı.

4 F.Bahçe Harun Tekin için iki futbolcuyu gözden çıkardı Fabiano'dan memnun kalmayan Fenerbahçe yönetimi, Bursaspor taraftarıyla sorun yaşayan Harun Tekin'i transfer etmek için harekete geçti.

5 Arda Turan: Emre büyük bir star olabilir Barcelona forması giyen milli futbolcumuz Arda Turan, Emre Mor'un çok yetenekli olduğunu ve herkesi geçebileceğini söyledi.

6 Beşiktaş Emre Mor'u kiralıyor Beşiktaş yönetimi, Borussia Dortmund'da forma şansı bulamayan Emre Mor'u 1 yıllığına kiralamayı planlıyor.

7 Ronaldo: Quaresma benden daha yetenekli Cristiano Ronaldo, Quaresma'nın Portekiz'in en yetenekli futbolcusu olduğunu ancak kendisinin daha çalışkan olduğunu söyledi.

8 Arda Turan: Allah ol der ve olur Hayatını tevekkül üzerine kurduğunu belirten Arda Turan, PSG maçı öncesi kendisine inanmayanlara "Allah ol der ve olur" dediğini söyledi.

9 G.Saray Brezilya'nın en iyi stoperini alıyor Tudor, Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Chedjou'nun yerine Vitor Hugo'yu istiyor.