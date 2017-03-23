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Olympiakos'ta Lemonis dönemi

Yunanistan Süper Lig takımlarından Olympiakos'ta teknik direktörlük görevine Takis Lemonis getirildi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Yunan teknik adamla anlaşmaya varıldığı bildirildi.

5 ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR

Lemonis, teknik direktörlük kariyerinde Olympiakos ile 4, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Omonia ile de bir kez lig şampiyonluğu yaşadı.

Son 5 maçta 4 mağlubiyet yaşamasına rağmen ligde 54 puanla lider durumda bulunan Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi'ne ise son 16 turunda veda etti.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun son 32 turunda Osmanlıspor'u saf dışı bırakan Yunan ekibi, son 16 mücadelesinde ise Beşiktaş'a elenmişti.

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