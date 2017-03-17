Olympiakos'u eleyen Beşiktaş kasasını doldurdu

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde turu geçerek, çeyrek finale katılım payı olan 1 milyon euroyu kasasına koydu. Sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan siyah-beyazlılar, şu ana kadar ciddi bir gelir elde etti.

DEVLER LİGİ'NDEN 15.5 MİLYON EURO GELMİŞTİ

Devler Ligi'nde gruba kalma primi olan 12 milyon euroyu alarak ilk ciddi gelir elde edildi. Grubu 1 galibiyet, 4 beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, galibiyete 1 milyon, beraberliğe 500 bin euro verilen bu aşamada aldığı sonuçlarla 3.5 milyon euro da performans geliri sağladı.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde 15.5 milyon euro toplam gelir elde etmesinin ardından yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti. Kıtanın iki numaralı kupasında son 36'ya kalma bedeli olarak 500 bin euro, ardından son 16 için 750 bin euro alan Beşiktaş son olarak çeyrek finalden ötürü de 1 milyon euro kazandı.

AVRUPA LİGİ'NDEN 2 MİLYON 250 BİN EURO

Böylelikle Avrupa Ligi'nde de 2 milyon 250 bin euro elde etti, Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı 15.5 milyon euro ile birlikte toplam 18 milyon euroyu kasasına koydu. Performans ve katılımdan kaynaklanan bu miktara sezon bitiminde yayın gelirleri de eklenecek. Galatasaray geçtiğimiz sezon Devler Ligi'nde grubu, tıpkı Beşiktaş gibi 3. tamamlamış, yayın havuzundan 17.8 milyon euro almıştı.

EN AZ 30 MİLYON EURO KASAYA GİRECEK

Beşiktaş'ın da en az 15 milyon euroluk bir gelir elde edeceği yayın bonusu hesaplandığında, siyah-beyazlılar toplamda yaklaşık 30 milyon Euro'luk (116 milyon lira) bir gelirle sezonu noktalayacak.

Kartal yarı final-finale çıkması durumunda bu gelir çok daha fazla olabilecek. Final ve şampiyonluk durumlarında kasaya giren paranın toplamı 40 milyon euro seviyelerine kadar ulaşacak.