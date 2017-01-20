O.Lyon Depay ile sözleşme imzaladı

Lyon'un başkanı Jean-Michael Aulas, Manchester United'ın Hollandalı kanat oyuncusu Memphis Depay için İngiliz ekibiyle anlaştıklarını açıklamasının ardından Fransız ekibi Twitter hesabından Depay'ı Fransa'ya getirdiğini duyurmuştu. Memphis Depay bugün Lyon ile sözleşme imzaladı.

30 MİLYON'A KADAR ÇIKABİLİR

İngilzi basını, 22 yaşındaki oyuncu için Manchester United ile Lyon'un 24 milyon euroya anlaştıkları ve rakamın bonuslarla birlikte 30 milyon euroya kadar çıkabileceğini yazdı.

FENERBAHÇE DE İLGİLENİYORDU

Gana asıllı Hollandalı kanat oyuncusu Depay, sadece 1.5 sezon önce Feyenoord'tan 34 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer edilmişti. Haftalık 75 bin euro (Yıllık 3.9 milyon euro) kazanan genç oyuncu için Fenerbahçe'nin de ilgisi bulunuyordu.