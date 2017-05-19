Olympiakos Final-Four’da finalde

Final-Four mücadelesinde CSKA Moskova ile Olympiakos, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.

CSKA İLK YARIYI ÖNDE KAPADI

Karşılaşmaya her iki takımda kontrollü başlarken CSKA ilk periyotu 18-12 önde kapattı. İkinci periyotta da başarılı oyununu sürdüren Rus temsilci CSKA ilk yarıyı Yunan ekibi Olympiacos karşısında 40-33 önde kapattı.

İLK FİNALİST OLYMPİAKOS OLDU

Karşılaşmanın 3'üncü periyotunda ise oyuna ortak olan Olympiacos, 27 sayı attığı periyotta farkı 3 sayıya kadar indirmeyi başardı. 3'üncü periyot buna rağmen CSKA Moskova'nın 64-60 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın son periyotunda başarılı oyununu sürdüren Yunan ekip mücadeleyi 82-78 kazanarak finale yükseldi.

Karşılaşmada 23 sayı atan CSKAlı Teodosic en skorer oyuncu oldu.