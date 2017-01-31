Omar El Kaddouri Trabzonspor'da

Ligin ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Trabzonspor, kış transfer döneminin son saatlerinde flaş bir transfere imza attı.
Yaptığı transfer hamleleriyle dikkat çeken bordo-mavili ekip son olarak Napoli'nin Faslı oyuncusu Omar El Kaddouri'yi kadrosuna kattı.
Omer El Kaddouri, imzayı attıktan sonra menajeri Fatih İlek ile poz verdi.
MEHMET EKİCİ'NİN BOŞLUĞU DOLDU
Mehmet Ekici'yi olaylı bir şekilde kadro dışı bırakan Trabzonspor böylece Omar El Kaddouri ile bu bölgedeki boşluğu doldurdu.
26 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusunun sezon sonunda Napoli ile olan sözleşmesi sona erecekti.
Trabzonspor kış transfer döneminde Olcay Şahan, Emanuel Mas, Jaoa Pereira, Hugo Rodellega ve Carl Medjani'yi kadrosuna katmıştı.