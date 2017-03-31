Ömer Ali Şahiner'den transfer açıklaması

Atiker Konyaspor'un başarılı kanat oyuncusu Ömer Ali Şahiner, transfer teklifleri gelmesinden ötürü mutlu olduğunu söyledi.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

Son dönemlerde adı Fenerbahçe ile de anılan 25 yaşındaki oyuncu, beIN Sports'a yaptığı açıklamalarda, "Bu sene ilk yarı iyi bir performansım vardı. Oynadığım oyundan zevk aldığım sürece bu transfer teklifleri gelmeye başladı. Bu gurur verici. Diğer taraftan kulübüm için de önemli bir olay. İstenilmek güzel bir duygu. Bu sene zamanı geldi mi bilmiyorum ama yöneticilerimiz kararımız verecektir. Yaz döneminde ne olur bilemiyorum." diye konuştu.