Ömer Aşık sezonu kapattı

Uzun süredir yaşadığı hastalık yüzünden oynamayan milli basketbolcu Ömer Aşık, sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyecek.

TAKIMDA YER ALAMAYACAK

New Orleans Pelicans’ın ve A Milli Basketbol Takımı'nın pivotu Ömer Aşık, 5 Şubat'tan bu yana takımla çalışmasına engel olan bir hastalık geçiriyor. Kulübünden tam olarak açıklama yapılmasa da Ömer’in bakteriyel bir hastalık geçirdiği biliniyor. Hastalık yüzünden çok kilo kaybeden Ömer, sezon sonuna kadar takımında yer alamayacak.

Açıklamayı yapan Pelicans Koçu Alvin Gentry, milli basketbolcumuzun sezonun geri kalanında oynama ihtimali olmadığını dile getirdi.