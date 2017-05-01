Ömer Şişmanoğlu'nun babasından şampiyonluk duası - İZLE

Süper Lig'de lider olan Beşiktaş'a, bir destek de Ömer Şişmanoğlu'nun babasından geldi.

Daha önce Beşiktaş maçında stadyumda takıma dua ederken objektiflere takılan ve uzun süre konuşulan baba Şişmaoğlu bu kez video yayınladı.

BU DUALARLA ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Sosyal medyada yayınladığı videdo da Beşiktaş taraftarının üzülmemesini ve takımın sezon sonunda şampiyon olacağını söyleyen Hasan Şişmanoğlu " Beşiktaş taraftarı merak etmesin, bu sabırla, bu dualarla eninde sonunda şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.

Baba Şişmanoğlu'nun bu videosu sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı.

Ömer Şişmanoğlu'nun babasIndan şampiyonluk duası - İZLE