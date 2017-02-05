Ömer Toprak Borussia Dortmund'da

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen yaptığı açıklamayla milli futbolcumuz Ömer Toprak'ın Borussia Dortmund'a transfer olduğunu duyurdu.

Bu transferin ardından Dortmund bir diğer yıldızımız Emre Mor'un ardından Ömer Toprak'ı da kadrosuna katmış oldu.

Leverkusen'in resmi twitter hesabından yapılan o açıklama;



DORTMUND'DAN DA AÇIKLAMA VAR

Leverkusen'in ardından Dortmund da bu transferi doğruladı. Dortmund resmi sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile gelecek sezondan başlamak üzere 2021'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

'KALİTEMİZİ ARTTIRACAK'

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, ''Ömer Toprak Uluslararası deneyimi olan çok güçlü bir futbolcu. Savunmada kalitemizi arttıracak'' dedi.

Rakiplerine olan saygılarından dolayı sezon sonuna kadar başka açıklama yapmacaklarını duyuran Dortmund kulübünün resmi sitesinden; "Rakibimiz Leverkusen'e duyduğumuz saygıdan dolayı Ömer Toprak hakkında sezon sonuna kadar herhangi bir açıklama yapılmayacaktır" denildi.

Borussia Dortmund'un resmi twitter hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;