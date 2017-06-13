Onazi'nin menajerinden transfer açıklaması

Trabzonspor'da adı İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ile anılan Ogenyi Onazi'nin menajeri, oyuncunun geleceği ile ilgili konuştu.

HERHANGİ BİR TEKLİF GELMEDİ

Çizme ekibinin Onazi'ye teklif yaptığını yalanlayan Stephan Makinwa, "Basında çıkan transfer iddialarını ben de okudum. 5 milyon Euro teklif edildiği ve Fiorentina'nın istediği iddialarını gördüm. Onazi, kulübü isterse ayrılabilir ama Fiorentina'nın teklif yaptığı doğru değil ve o da Trabzonspor'da son derece mutlu" ifadelerini kullandı.