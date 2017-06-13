Ensonhaber.com'a dön

Onazi'nin menajerinden transfer açıklaması

Onazi'nin menajeri, futbolcuya herhangi bir teklif gelmediğini ve Trabzon'da oldukça mutlu olduğunu sile getirdi.

Yorum Yap

Onazi'nin menajeri transfer açıklaması

Trabzonspor'da adı İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ile anılan Ogenyi Onazi'nin menajeri, oyuncunun geleceği ile ilgili konuştu.

HERHANGİ BİR TEKLİF GELMEDİ

Çizme ekibinin Onazi'ye teklif yaptığını yalanlayan Stephan Makinwa, "Basında çıkan transfer iddialarını ben de okudum. 5 milyon Euro teklif edildiği ve Fiorentina'nın istediği iddialarını gördüm. Onazi, kulübü isterse ayrılabilir ama Fiorentina'nın teklif yaptığı doğru değil ve o da Trabzonspor'da son derece mutlu" ifadelerini kullandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM