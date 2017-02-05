Onur Kıvrak kalede geçit vermiyor

Trabzonspor son olarak ligde ikinci yarının ilk maçında 2-1 kazandığı Bursaspor karşılaşmasının 39’uncu dakikasında kalesinde gol gördü. Ardından ligde Kasımpaşa (1-0) ve Gaziantepspor (4-0), kupada ise Gümüşhanespor (0-0) ve Atiker Konyaspor ile (1-0) oynanan müsabakaları gol yemeden tamamladı.

EN SON BURSASPOR'A KARŞI

Spor Toto Süper Lig’de bordo mavili takımda bu sezon tüm lig maçlarında görev yapan Onur Kıvrak, ligin ilk 16 haftalık bölümünde kalesinde 20 gol görürken, ikinci yarıda 3 maçta sadece tek gole geçit verdi.

Son olarak ligin 17’nci haftasında oynanan Bursaspor maçının 39’uncu dakikasında gol yiyen kaptan Onur, 231 dakikadır rakiplerine gol izni vermedi. 29 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, Medipol Başakşehir’den Volkan Babacan ile birlikte ligde ikinci yarıda en az gol yiyen kaleci oldu.