Onur Kıvrak: Kolbastı bizim kimliğimiz

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta kalesinde sadece 1 gol gören ve Trabzonspor'un yükselişinde büyük pay sahibi olan kaptan Onur Kıvrak açıklamalarda bulundu.

BU BİZİM KİMLİĞİMİZ

Onur Kıvrak, "Yeni yabancıların hepsine kolbastı oynamayı öğrettim. Hepsi güzel oynuyor. Artık her galibiyetten sonra kolbastı ile coşacağız. Trabzon'a gelen kolbastıyı bilmeli. Bu bizim kimliğimiz" dedi.

HEDEF İLK 3'E GİRMEK

Tecrübeli eldiven, "Hedefimiz ilk üçe girmek. Avrupa kupalarına katılma yolunda sağlam bir şekilde ilerliyoruz. Herkesin alkışlayacağı bir Trabzonspor için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.