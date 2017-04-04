Onur Kıvrak: Sıra Beşiktaş'ta

Ligde son olarak Çaykur Rize’yi deplasmanda 1-0 yenerek oynadığı son 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alan Trabzon’da moraller zirvede...

SIRA BEŞİKTAŞ'TA

Onur Kıvrak, artık Beşiktaş maçına odaklanacaklarını söyledi.

Herkesin zevkle izlediği bir takım olduklarını ifade eden başarılı file bekçisi, “Rizespor maçında bana büyük iş düştü. Bu doğru ama unutulmamalı ki Rize canının derdindeydi. Bu yüzden bize karşı çok gol pozisyon bulmaları normal bir durum. Sonuçta kazanan biz olduk. Şimdi sıra Beşiktaş’ı da kendi evimizde mağlup edip Avrupa’ya bir adım daha yaklaşmaya geldi. Yenilmezlik unvanımızı korumak istiyoruz. Bunu başarabiliriz” dedi.