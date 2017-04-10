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Onur Kıvrak'tan Ali Palabıyık'a sert tepki

Onur Kıvrak, 4-3 yenildikleri Beşiktaş maçı sonrası mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'a yüklendi.

Onur Kıvrak'tan Ali Palabıyık'a sert tepki
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4-3’lük yenilgiden sonra sinirlerine hakim olamayan kaptan Onur Kıvrak, soluğu hakem Ali Palabıyık’ın yanında aldı.

BORDO-MAVİ RENKLERİ Mİ SEVMİYORSUN?

Hakeme kararları nedeniyle tepki gösteren Kıvrak’ın “Burada her zaman aynı şeyleri yapıyorsun. Sen bordo mavi renkleri mi sevmiyorsun?” dediği öğrenilirken; Palabıyık, bu sözleri nedeniyle Onur’a sarı kart gösterdi.

Teknik ekibin güçlükle sakinleştirdiği Kıvrak, bu kartın ardından cezalı duruma düştü. Milli eldiven, gelecek hafta oynanacak Antalya maçında forma giyemeyecek.

GÖKHAN SARAL: HAKEMLERİ DE YENECEĞİZ 

Onur’un yanı sıra Trabzonspor yönetimi de Ali Palabıyık’a tepki gösterdi. Yönetici Gökhan Saral, “Bir gün gelecek biz de hakemleri yeneceğiz. Hakemin iyi bir maç yönettiğini düşünmüyorum. 5 yaşındaki oğlumun gözyaşlarını helal etmiyorum.” dedi.

Bir diğer yönetici Nevzat Aydın ise; “Çok duran top çaldı. Talisca’nın golünde çaldığı faulü tekrar izlemek gerek. Müdahale yokmuş gibi geldi.” diye konuştu.

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