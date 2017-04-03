Onur Kıvrak'tan anlamlı hareket

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da kaleci Onur maça damgasını vurdu.

Yaptığı birbirinden kritik kurtarışlarla bordo-mavili takımın galip gelmesinde önemli rol oynayan başarılı kaleci, maç sonunda da taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

RAKİBİMİZ KÖTÜ DURUMDA BİZE YAKIŞMAZ

Elde edilen galibiyet sonrası coşkulu bir kutlama yapmak isteyen bordo-mavili taraftarlar, kaptan Onur'un öncülüğünde tüm takıma üçlü çektirmek istedi.

Onur, ligin alt sıralarında kalan Çaykur Rizesporlu oyuncuların üzüntüleri nedeniyle taraftarlara, "Rakibimiz kötü durumda, bu durumda coşkulu bir eğlence yapmak bize yakışmaz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederiz" demesi büyük alkış aldı.