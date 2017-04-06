Onur ve Castillo'nun formaları müzeye kaldırıldı

Trabzonspor'un Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da Gaziantepspor ile yaptığı açılış maçında ilk golü atan Fabian Castillo ile takım kaptanı Onur Kıvrak'ın bu müsabakada giydikleri formalar Şamil Ekinci Müzesi'ne kaldırıldı.

BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR

Tecrübeli file bekçisi Onur Kıvrak, müzede olmanın kendisini çok etkilediğini belirterek, "Kulübümüzün tarihi başarılarının sergilendiği müzemizi gezip etkilenmemek mümkün değil. Her gelişimde çok etkileniyorum. Böyle bir müzede formamın sergilenecek olması benim için büyük bir gurur ve onur. Amacımız buraya yeni kupalar kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Kolombiyalı futbolcu Castillo ise yeni statta ilk golü atarak kulübün tarihine geçtiği için gurur duyduğunu vurgulayarak, "İşimiz burada bitmedi. Şimdi daha büyük başarılarda takımıma yardımcı olmaya çalışacağım." açıklamasında bulundu.