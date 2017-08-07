Onur'la Burak F.Bahçe maçında buluşuyor

Trabzonspor'un son 7 sezondaki en başarılı performansını gösterdiği 2010-2011 sezonundaki kadrosundaki iki isimden Onur Recep Kıvrak ile tekrar bordo-mavili takıma dönen Burak Yılmaz, Süper Lig'in 2. haftasındaki Fenerbahçe maçında, birlikte sahada olma şansı yakalayacak.

Bordo-mavili takımın 82 puanla averajla ligi Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada bitirdiği ve 'futbolda şike' davasına konu olan sezondaki kadroda, geçen yıl Mustafa Yumlu'nun Akhisar Belediyespor ile anlaşmasının ardından sadece takım kaptanı Onur Recep Kıvrak kalmıştı.

Trabzonspor'un Çin'in Beijing Guoan Kulübünden transfer ettiği eski golcüsü Burak Yılmaz'ın da dönmesiyle son yılların en çok konuşulan kadrosundan iki isim yeni sezonda sahada olacak.

ONUR'UN CEZASI

Trabzonspor'da kaptan Onur Recep Kıvrak, geçen sezon ligin 33. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından soyunma odası koridorlarında rakip kulübün idarecisine karşı yaptığı hareket nedeniyle 2 maç ceza almıştı.

Geçen sezonun son haftasında Bursaspor ile yapılan maçta cezasının ilkini çeken kaptan Onur, bu sezon da ilk haftada Atiker Konyaspor maçında takımdaki yerini alamayacak ve cezasını tamamlayacak. Tecrübeli file bekçisi, ligin 2. haftasındaki Fenerbahçe maçında sahada yer alabilecek.

BURAK YILMAZ HAZIR

Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra ilk çalışmasına dün çıkan Burak Yılmaz'ın ise fizik olarak bir sorunun olmadığı ve ilk haftadaki Atiker Konyaspor maçında sahaya çıkabileceği belirtildi.

Bordo-mavili takımın kalecisi ve golcüsü, herhangi bir aksilik olmaması halinde ancak ligin ikinci haftasında İstanbul'da Fenerbahçe ile yapılacak maçta sahada birlikte olabilecek.