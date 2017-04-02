Orduspor amatör kümeye düştü

Türk Futbolu'na yetiştirdiği birçok önemli isimle katkıda bulunan, 2011-2012 sezonunda Hector Cuper'i takımın başına getirip iyi bir grafik çizen Orduspor, yaşanan ekonomik sıkıntının ardından bir türlü toparlanamadı.

DENİZLİ'YE YENİLİNCE ŞANSI KALMADI

2012-2013 sezonunda Spor Toto Süper Lig'den düştükten sonra 2 sezon PTT 1. Lig'de, 1 sezon 2. Lig'de mücadele eden mor beyazlı takım, 3. Lig’deki ilk sezonunda da tutunamadı.

Orduspor, bugün deplasmanda karşılaştığı Denizli Futbol A Spor’a 2-1 mağlup olunca ligin bitmesine 4 hafta kala küme düşmüş oldu.

Süper Lig’de mücadele ettiği dönemde transfer ettiği yerli ve yabancı futbolcuların paralarını ödeyemeyince 3. Lig’e eksi 9 puan cezasıyla başlayan Orduspor, ilk 5 haftada bu açığı kapatmasına rağmen ligin sonuna kadar direnemedi. Ligin 30. haftasına kadar sadece 6 galibiyet, 8 beraberlik 16 yenilgi alan mor-beyazlılar rakip filelere 33 gol atmalarına rağmen kalesinde 59 gol gördü.

Eksi 26 averaj ve 17 puanla düşme hattının üzerindeki 29 puanlı Bergama Belediyespor'la arasında 12 puan olan Orduspor, hem rakipleriyle olan ikili averaj, hem de eksi 26 averajla küme düşmeyi garantiledi.