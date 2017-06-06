Orman'dan Q7'ye: Niyetin varsa git F.Bahçe'ye

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün son mali kurulu sırasında daha önce dile getirdiği Beşiktaşlı Quaresma'nın Fenerbahçe'ye gelmek istediği yönünde bir belge paylaşmış ve "Bu belgeyi, istiyorsa Fikret Orman'a gönderirim" demişti.

İşte Quaresma olayında yaşanaların perde arkası..

"BENDEN HABERSİZ F.BAHÇE'YLE Mİ GÖRÜŞTÜNÜZ"

Fenerbahçe'nin Quaresma'ya yıllığı 3.5 milyon Euro'dan üç yıllık sözleşme ve bir miktar da imza parası önerdiği duyumlarını alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sözleşmesinde 30 maç oynaması halinde bir yıl daha opsiyon devreye girer maddesi olan Portekizli'nin menajeri Rui'yi arar. Çünkü o gün itibarıyla opsiyonun devreye girmesine sadece üç maç kalmıştır. Bir hayli sinirli olan Orman, menajere sert bir dille, "Siz benden habersiz Fenerbahçe ile mi görüşüyorsunuz?" sorusunu yöneltir. Neye uğradığını şaşıran Rui, "Böyle bir görüşmeden haberim yok" demekle yetinirken, Fenerbahçe'nin İngiltere'de yaşayan bir avukat üzerinden Quaresma ile temas kurmuş olabileceği ihtimalini ortaya atar.

"NİYETİN VARSA HEMEN GİT"

Fikret Orman, bunun üzerine Antalya kampında Quaresma'yı görüşmeye çağırır. Orman, oldukça sinirlidir. Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi ile yönetici Metin Albayrak'ın da yer aldığı görüşmede Orman, Quaresma'ya son sözü söyler: "Fenerbahçe ile görüştüğün duyumlarını alıyorum. Rui'yi aradım, 'Haberim yok' dedi. İngiltere'deki başka bir avukattan bahsediyor. Bak Ricardo, 3-4 maç sonra sözleşmen otomatik olarak uzuyor. 'Beşiktaş'a dönmeyi her şeyden çok istiyorum' dedin, ikna oldum, seni geri getirdim. Fenerbahçe'ye gitme konusunda en ufak bir niyetin varsa hemen git. Bonservis bile istemem."