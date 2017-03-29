Fikret Orman: Biz size ağlarsınız demiştik

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yabancı kuralı ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumları hakkında açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman ilk olarak Lyon ile oynayacakları maça değinirken, UEFA Avrupa Ligi'ni ve lig şampiyonluğunu kazanmak istediklerini söyledi.

ALLAH NASİP EDERSE İKİSİNİ BİRDEN ALACAĞIZ

Orman yaptığı açıklamada, ''Hepimiz Beşiktaş'ı ülkemizi temsil ediyoruz. Lyon'da bize yakışır şekilde davranmalıyız, sadece takımımızı destekleyelim. Biz hem UEFA Kupası'nı hem de lig şampiyonluğunu istiyoruz. Bir tercihim yok. Bizim işimiz Beşiktaşlıları mutlu edebilmek. Allah nasip ederse ikisini de alacağız'' ifadelerini kullandı.

AĞLAMAYIP DÖNMEYİN DEMİŞTİK

Son günlerde yeniden gündeme gelen yabancı kuralıyla ilgili de konuşurken Fikret Orman, ''Ortada bir değişiklik yok, tartışılıyor. Biz o dönem, 'Bundan en az zararı biz görürüz, başka kulüpler büyük zarar görür. Biz oyun bozan olmayız. Sonrada ağlayıp da dönmeyin dedik. Beşiktaş ile bir strateji varsa, Beşiktaş'ın önü bunlarla aşılmaz. Biz karakterli oyuncularla doğru işler yapma gayretindeyiz. Ayrıca yabancıya sınırlama var, yerliye yok. İsterse 28 yerliyle oynar. Kulüpler Birliği başkanı da kulüplerin niyetini anlattı. Kulüp kendi işini doğru yaptığı sürece her sistemde doğruyu yapabilirsin. Biz bu sisteme adapte olduk, başka bir sisteme de adapte oluruz ama maç başladıktan sonra kural değişmez. Şu andaki sisteme göre devam edilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum'' dedi.