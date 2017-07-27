Oscar Rodriguez'den son dakikada güzel gol - İZLE

Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Manchester City, Real Madrid'i 4-1 yendi.
CİTY FARKA GİTTİ
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 52. dakikasında Otamendi'nin golüyle öne geçen Manchester ekibi, 59. dakikada Sterling ile durumu 2-0 yaptı. Teknik direktör Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'i farka götüren golleri 67. dakikada Stones, 81. dakikada da Diaz kaydetti.
REAL'İN TEK GOLÜ MAÇA DAMGASINI VURDU
Madrid temsilcisinin tek golü ise 90. dakikada 19 yaşındaki Oscar Rodriguez'den geldi.
Genç oyuncu arkadaşından gelen topu önüne aldıktan sonra güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.
İşte Real Madrid'in attığı güzel gol: