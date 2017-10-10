Osman Çakmak: Bizi A Milli Takım'la kıyaslamayın

Son dakikada attığı golle Ampute Milli Takımı'nın şampiyon olmasında önemli pay sahibi olan Ampute Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Osman Çakmak şu sözleri kullandı;

BİR ŞEYİ ÇOK İSTERSENİZ ALLAH SİZE YARDIM EDER

''Bir şeyi ne kadar isterseniz Allah size yardımcı olur ya. Kupa için çok kişiye söz verdim. Kariyerimde hiç golüm yoktu. Finalde attığım gol ilk golümdü. Tekmeye kafa soktuk. Çok yorulduk. Sayın Cumhurbaşkanım'a da çok teşekkür ediyorum. Kimse engelli olsun istemiyorum. Kimse ampute olsun istemiyorum. Ama Cumhurbaşkanı'na da söylemiştim engelli Türkleri, tüm Avrupa'ya göstereceğiz diye. Sabah çıkarken hocam 'İngilizler hiç yenilmemiş' dedi. 'Tamam da hocam, daha Türklerle oynamadılar ki' dedim."





BİZİ DİĞER TAKIMLA KIYASLAMAYIN

"Bizi diğer takımla kıyaslamayın. Ben Emre Belözoğlu aşığıyım. O 5 numarayı giyiyor diye, ben de giyiyorum."







