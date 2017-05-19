Osman Özköylü: Bandırmayı yeneceğiz

Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, kritik Bandırmaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

SIKINTILAR DEVAM EDİYOR

Özköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımının çok zorlu süreçlerden bu noktaya ulaştığını söyledi.

Ligde normal sezonun son haftasında oynayacakları Bandırmaspor maçının hem kendileri hem de rakipleri açısından önem taşıdığına dikkati çeken Özköylü, "Hala sıkıntılar devam ediyor. Buna rağmen önemli bir başarı gösterdiğimizi düşünüyorum. Yaşanan her türlü sıkıntıya rağmen elimizden geleni yaptık. Daha iyisini yapabilir miydik, belki futbolcuların sahaya çıkarken kafası rahat olsa bunu yapabilirdik ama saha dışından destek beklediğimiz noktalarda bu desteği alamadık." ifadelerini kullandı.

MAÇI KAZANACAĞIZ

Osman Özköylü, rakipleri Bandırmaspor'un çok daha gerisinden gelerek bu noktaya ulaştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: ''Yarıştığımız rakiplerimizin hepsi puan olarak bizden öndeydi. Hepsini geçme başarısı gösterdik. Bandırmaspor maçında alınabilecek üç sonucun ikisi bize yarıyor. Bu da bizim için avantaj olacaktır. Maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz ama üç ihtimalin en azından ikisinin bize yaraması memnun edicidir. İnşallah maçı kazanacağız. Yarın gerçek kimliğimizi sahaya yansıtacağız.''