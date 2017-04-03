Osman Yıldırım Avrupa şampiyonu oldu

Macaristanın Szombathely kentindeki şampiyonanın son gününde erkekler grekoromen stil 130 kiloda Osman Yıldırım, finalde Litvanyalı rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı.
5-1 YENDİ
Osman Yıldırım, Litvanyalı Mantas Knystautas karşısında başarılı bir müsabaka çıkardı. Rakibi karşısında minderden 5-1 galip ayrılan Türk güreşçi, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Türk Milli Takım kafilesi, yarın sabah TSİ 10.00da kara yoluyla Macaristandan ayrılarak, Viyanaya geçecek. Kafile, Viyanadan hava yoluyla İstanbula gidecek.