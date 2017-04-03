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Osman Yıldırım Avrupa şampiyonu oldu

Osman Yıldırım, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.

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Osman Yıldırım Avrupa şampiyonu oldu

Macaristanın Szombathely kentindeki şampiyonanın son gününde erkekler grekoromen stil 130 kiloda Osman Yıldırım, finalde Litvanyalı rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı.

5-1 YENDİ

Osman Yıldırım, Litvanyalı Mantas Knystautas karşısında başarılı bir müsabaka çıkardı. Rakibi karşısında minderden 5-1 galip ayrılan Türk güreşçi, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Türk Milli Takım kafilesi, yarın sabah TSİ 10.00da kara yoluyla Macaristandan ayrılarak, Viyanaya geçecek. Kafile, Viyanadan hava yoluyla İstanbula gidecek.

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