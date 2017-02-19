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Osmanlı Adanaspor'a 5 attı

Osmanlıspor, Süper Lig'in 21. haftasında Webo'nun yıldızlaştığı maçta Adanaspor'u 5-1 mağlup etti.

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Osmanlı Adanaspor'a 5 attı

Birbirinden güzel gollerin atıldığı mücadelede 1 gol 4 asistle oynayan Pierre Webo ise maçın yıldızıydı.

OSMANLI İLK YARI 2 GOL ATTI

Maça hızlı başlayan Osmanlıspor, Ndiaye'nin 19. dakikadaki golüyle öne geçerken, 42'de Webo, takımını soyunma odasına 2-0 önde götürdü.

İKİNCİ YARI FARKA GİTTİ

İkinci yarıya da iyi giren Osmanlıspor, 50. dakikada Adam Maher'le farkı üçe çıkardı. Bu golden 1 dakika sonra sahneye çıkan Roni, Adanaspor'u ümitlendirse de, 68'de Webo'nun inanılmaz pasını asiste çeviren Bifouma, Adanaspor'un ümitlerini bitirdi.

82'de yine Webo'nun pasını gole çeviren Musa Çağıran da maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla Osmanlıspor 30 puana yükselirken, Adanaspor 17 puanda kaldı.

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