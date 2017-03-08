Osmanlı F.Bahçe maçı için TFF'ye başvuracak

Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın Osmanlıspor maçındaki tartışmalı golü akıllara Maradona ve Henry'yi getirdi. Diego Armando Maradona, Dünya Kupası'nda İngiltere'ye eliyle gol atmış daha sonra da bu gol için "Tanrı'nın Eli" demişti.

HENRY'NİN GOLÜ ÇOK TARTIŞILMIŞTI

Henry de 2009 yılında Fransa ile İrlanda'nın karşılaştığı Dünya Kupası plaf-off maçında eliyle düzelttiği topu ağlara göndermişti.

Henry'nin İrlanda maçında elle yaptığı asist - İZLE

Henry'nin golünü veren İsveçli Martin Hansson hakemliğe veda etti. FIFA bu golün hemen ardından kale arkası hakemlerinin göreve başlamasına karar verdi. Video hakem kuralı ilk kez bu golden sonra gündeme geldi. Henry ise sadece, "Ben hakem değilim" demekte yetindi.

FIFA KATILIM PAYINI PAYLAŞTIRMIŞTI

O golün sahibi Henry, FIFA tarafından görüntüler üzerinden Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fakat herhangi bir "yaptırım olamayacağı kararı" verildi. Daha sonra FIFA bu maçta İrlanda'nın hakkının yendiğine kanaat getirdi ve Dünya Kupası'na katılma primini Fransa ile İrlanda'ya paylaştırdı.

HENRY'Yİ ÖRNEK GÖSTERECEKLER

Osmanlıspor yönetiminden Mehmet Topal'ın golüyle ilgili sürpriz bir hamle geldi. Thierry Henry'nin attığı gol örnek gösterilerek FIFA'nın İrlanda'ya verdiği 9 milyon Euro'luk prim gündeme getirildi.

Mehmet Topal'ın ceza alamayacağı veya kural hatası denilerek maçın tekrar edilemeyecek olduğunun bilindiği hatırlatıldı. TFF'den maç 0-0 sonuçlanmış gibi beraberlik primi olarak 650 bin TL' talep edilmesine karar verildi.

Osmanlıspor'un bu rakamı alması durumunda parayı üniversitelerde düzenlenen fair-play panelleri için bağışlayacağı da gelen bilgiler arasında.