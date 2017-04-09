Osmanlı'dan Kayseri'de 4 gollü galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Osmanlıspor, deplasmanda Kayserispor'u farklı yendi.

İLK YARIDA 2 PENALTI KARARI

Maçın 15. dakikasında Osmanlıspor Webo ile öne geçti. Bu gole Kayserispor Deniz Türüç'ün 39. dakikada penaltıdan attığı golle karşılık verdi.

43. dakikada hakem Mete Kalkavan bu kez Osmanlıspor lehine penaltı kararı verdi. Kazanılan penaltıyı 44. dakikada kullanan Umar, takımını ikinci kez öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Osmanlıspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

OSMALI FARKA GİTTİ

55. dakikada Osmanlıspor farkı ikiye çıkardı. Umar'ın pasında ceza alanı çizgisinin sol çaprazında topla buluşan Mehmet Güven'in sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluşturdu ve farkı 2'ye çıkardı.

66. dakikada konuk ekip maçta ikinci penaltısını kazandı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan müsabakada üçüncü kez penaltı kararı verdi. 67. dakikada penaltıyı kullanan Webo, topu ağlarla buluşturarak skoru 4-1'e getirdi.

Osmanlıspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.