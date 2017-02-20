Osmanlıspor Avrupa'da tarih yazmak istiyor

Osmanlıspor Kulübü Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmada elde ettikleri 5-1'lik galibiyetin, takımda futbolculara yeniden öz güven kazandırdığını söyledi.

GALİBİYET ÖZ GÜVENİMİZİ ARTIRDI

Yurtgüven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kötü gidişata "dur" dediklerini dile getirerek "2017 yılına Osmanlıspor olarak iyi başlayamadık. Adanaspor müsabakasındaki 5 gollü galibiyet sevindirici olduğu gibi her bir golün farklı isimler tarafından atılması da bizi ayrıca mutlu etti. Bu galibiyet öz güvenimizi tekrar yerine getirdi." diye konuştu.

TARİH YAZMAK İSTİYORUZ

Osmanlıspor'un, ham maddesini sevgi ve saygının oluşturduğu güzel bir takım olarak dikkati çektiğini ifade eden Yurtgüven, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Yunan ekibi Olympiakos ile yapacakları karşılaşmanın tarihi bir müsabaka olacağını belirtti. Yurtgüven, takım sporlarında ruhu yakalamanın önemini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Çok şükür bu ruhu yakaladık. Perşembe günü gerek Türkiye, gerek başkentimiz ve gerekse camiamız için tarihi bir maç olacak. İnşallah bu maçtan alnımızın akıyla çıkarak tarih yazmak istiyoruz. Teknik ekibimize, futbolcularımıza ve personelimize güveniyoruz. Olympiakos maçına ilgi çok büyük, biletler tükenme noktasına geldi. Herkes tarihe tanıklık etmek istiyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor."