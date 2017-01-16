Osmanlıspor-Beşiktaş - CANLI SKOR

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31' Golden sonra maçta tempo daha da yükseldi. İki takım da rakibine karşı üstünlük mücadelesinde.
20' GOL... Osmanlıspor 0-1 Beşiktaş (Talisca)
10' Numan sağ kanattan hareketlenen Avdija Vrsajevic'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top kaleci Fabri'de kaldı.
5' Karşılaşma tempolu başladı. İki takım da orta alanda üstünlük kurma mücadelesi veriyor.
1' Mücadele Ali Palabıyık'ın düdüğüyle başladı.
Spor Toto Süper Ligi'nin ilk yarısını 35 puanla kapatan Beşiktaş, ikinci yarıyı Osmanlıspor deplasmanında açıyor.
Siyah-beyazlılar, Başakşehir ve Galatasaray'ın kazandığı, Fenerbahçe'nin ise puan kaybettiği haftada, Ankara temsilcisini yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Procazka, Muhammed, Mehmet, Koray, Aminu, Maher, Regattin, Webo