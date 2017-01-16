Osmanlıspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor'a konuk oluyor.
Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.
Ligin 16 haftalık ilk bölümünü 35 puanla ikinci sırada tamamlayan siyah-beyazlı takım, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmeye çalışacak.
MUHTEMEL 11'LER
Osmanlıspor
Karcemarkskas
Vrsajevic
Numan
Prochazka
Muhammed
Mehmet
Lawal
Maher
Regttin
Aminu
Webo
Beşiktaş
Fabri
Gökhan
Marcelo
Tosic
Adriano
Atiba
Oğuzhan
Talisca
Quaresma
Babel
Cenk