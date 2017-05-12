Osmanlıspor Demba Ba'yı istiyor

İddialı bir takımla yeni sezona başlamayı planlayan Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Osmanlıspor, Galatasaray'dan Yasin ve Hakan Balta'yla ilgilendiğini duyurmuştu.

Başkent ekibinden bir sürpriz hamle de Demba Ba için geldi. Gelecek sezon Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı belli olmayan Senegalli oyuncuya Osmanlıspor'dan teklif geldi.

HAMZA HOCA İSTİYOR

35 yaşındaki Webo'nun futbolu bırakma kararı almasından sonra, Osmanlı Teknik Direktörü Hamzaoğlu'nun, Demba Ba'nın alınması için yönetime başvuruda bulunduğu bildirildi.

MENAJERLE GÖRÜŞÜLDÜ

Osmanlısporlu yöneticilerin Ahmet Bulut'la bir görüşme yaptıkları ve Senegalli oyuncuyla ilgilendiklerini aktardıkları öğrenildi.