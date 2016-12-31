Osmanlıspor Diabete'yi Metz'e kiraladı

Başkent kulübünün yetkililerinden alınan bilgiye göre sakatlığı nedeniyle ligin 16 haftalık ilk bölümünde düzenli forma şansı bulamayan Diabate, sezon sonuna kadar Fransa'nın Metz takımında forma giyecek.
GOL ATAMADI
Fransa'nın Bordeaux takımından sezon başında Osmanlıspor'a gelen 28 yaşındaki Malili futbolcu, ligin ilk bölümünde 281 dakika mor-sarılı formayı giyerken gol sevinci yaşayamadı.
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın, sakatlığının ardından form tutması için Ziraat Türkiye Kupası'nda oynattığı Diabate, A Grubu'nda lider durumda bulunan takımına 3 maçta 5 golle katkı sağladı.