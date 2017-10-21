Osmanlıspor evinde Karabük'e 3 attı

Ligin dibinden kurtulmaya çalışan Osmanlıspor ile üst sıralara tırmanmak isteyen Kardemir Karabükspor, Ankara'da karşı karşıya geldi.
OSMANLI RAHAT KAZANDI
Süper Lig'in 9. haftasında Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Tiago Pinto ve 74 ve 85. dakikalarda Serdar Gürler kaydetti.
Konuk Kardemir Karabükspor'da Torje 90+3. dakikada penaltı atışını gole çeviremedi.
BAŞKENT EKİBİ PUANINI 7'YE ÇIKARDI
Bu galibiyetin ardından Osmanlıspor puanını 7’ye çıkarırken Kardemir Karabükspor ise 8 puanda kaldı.
Süper Lig’in 10. haftasında Osmanlıspor Konyaspor deplasmanına konuk olurken Kardemir Karabükspor ise sahasında