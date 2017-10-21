Osmanlıspor evinde Karabük'e 3 attı

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Beşiktaş Vida için sigortayı devreye soktu

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Aziz Yıldırım derbi öncesi Samandıra'yı ziyaret etti

Galatasaray derbisi öncesi takımı ziyaret eden Aziz Yıldırım "kazanırsak birçok şeyi düzeltiriz. Size güveniyorum" dedi