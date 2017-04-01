Osmanlıspor Hamzaoğlu yönetiminde ilk maçına çıkıyor

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Gaziantepspor'u konuk edecek. Osmanlı Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.

HAMZAOĞLU'YLA İLK MAÇINA ÇIKACAK

Ev sahibi Osmanlıspor, milli maçlar öncesi takımın başına geçen yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk resmi maçına çıkacak.

Eski teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ligin ikinci yarısındaki 9 maçta sadece 1 galibiyet alan başkent temsilcisi, Hamzaoğlu ile yeni bir sayfa açmaya çalışacak. Ligde 4 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefleyen Osmanlıspor, 31 puanla 12. sırada bulunuyor. Bir maçı eksik Gaziantepspor ise 19 puanla son sırada yer alıyor.

TAKIMDA EKSİKLER VAR

Osmanlıspor'da sarı kart cezalısı Numan Çürüksu ve sakatlığı süren Engin Bekdemir, Gaziantepspor'a karşı görev yapamayacak.

Tedavisine devam edilen ve hafta içi takımla çalışmayan Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin de bu maçta forma giymesi beklenmiyor.