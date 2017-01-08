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Osmanlıspor'dan Chapecoense'ye transfer

Osmanlıspor'un kalecisi Artur Moraes, uçak kazası yapan Chapecoense'ye transfer oluyor.

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Osmanlıspor'dan Chapecoense'ye transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Brezilyalı kaleci Artur Moraes ile yollarını ayırdı.

OSMANLISPOR'DA 4 MAÇA ÇIKTI

Benfica'da 4 yıl oynadıktan sonra 2015-16 sezonunun başında Osmanlıspor'a transfer olan Artur Moraes, yaşadığı sakatlık nedeniyle başkent ekibiyle Süper Lig'de sadece 4 maça çıkabildi.

Teknik ekip tarafından bu sezon kadroda düşünülmeyen ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Brezilyalı kaleci, ilk 16 haftalık bölümde forma şansı bulamadı.

CHAPECOENSE'YE TRANSFER OLUYOR

Öte yandan, Brezilya basınında çıkan haberlerde Artur Moraes'in, Kolombiya'da meydana gelen uçak kazasında 19 futbolcusu ve teknik ekibini kaybeden Chapecoense ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

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