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Ospina'dan F.Bahçelilere geliyorum mesajı

Arsenal kalecisi Ospina, ''Türkiye'ye gidebilirim'' diyerek Fenerbahçe'ye transfer olacağının sinyallerini verdi.

Ospina'dan F.Bahçelilere geliyorum mesajı
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Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Arsenal'in Kolombiyalı file bekçisi Ospina'dan taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama geldi.

Fanatik gazetesinin İngiltere temsilcisi Edip Adanır, Ospina’ya hakkındaki iddiaları sordu. Arsenal’ın yıldız file bekçisi, “Türkiye’ye gidebilirim” dedi.

OYNAMAK İSTİYORUM

Ospina, “Transfer konularıyla menajerim ilgileniyor. Ancak şunu söyleyebilirim; uygun bir teklif gelmesi halinde Türkiye’ye gidebilirim. Aslında Arsenal’de mutluyum. Fakat düzenli bir şekilde oynayabileceğim bir takıma gitmek istediğimi kulübüme bildirdim. Onlar da bana teklif gelmesi halinde zorluk çıkarmayacaklarını söylediler. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.” dedi.

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