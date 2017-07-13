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Östersunds-Galatasaray - CANLI SKOR

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Östersunds takımıyla karşı karşıya geliyor.

Östersunds-Galatasaray - CANLI SKOR
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Kadrosunu Belhanda, Gomis, Maicon gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray sezonu UEFA Avrupa Ligi maçıyla açıyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön elem turu ilk maçında İsveç'in Östersund ekibiyle karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip deplasmandan galibiyetle dönüp, 20 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor.

İŞTE İLK 11'LER

Östersunds: Keita, Mensah, Papagiannopoulos, Pettersson, Widgren, Sema, Mukiibi, Bachirou, Nouri, Ghoddos, Gero 

Galatasaray: Muslera, Maicon, Ahmet, Linnes, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Gomis


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