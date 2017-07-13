Östersunds-Galatasaray - CANLI SKOR

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Beşiktaş antrenman maçı yaptı

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F.Bahçe'nin istediği Niang'ın en şık hareketleri

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Real Madrid'in yeni transferi imza töreninde rezil oldu

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Marcelo'nun transferinden gelecek parayla golcü almayı planlayan Beşiktaş'ın gündeminde Gignac, Llorente, Babacar ve Aboubakar var.

Topuk Yaylası kampının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Oğuz Kaan Güçtekin, Manchester City'nin radarına girdi.

Barcelona'nın forma tanıtımına katılan Arda Turan, önümüzdeki sezon da Katalan devinde oynayacağını göstermiş oldu.

Volkan Şen: İnşallah Galatasaray beni alır

Yeni Malatyaspor, Ertuğrul Sağlam'ın isteği üzerine eski Galatasaraylı Hamit Altıntop'u transfer etmek için girişimlere başladı.

Victor Perez, Atletico Madrid'in transfer yasağı olması nedeniyle kendi cebinden 37.5 milyon euro ödeyip Madrid ekibine transfer oldu.

Cebinden bonservisini ödeyip A.Madrid'e transfer oldu

THY G.Saray'ın forma sponsoru oldu

Beşiktaş'la yollarını ayıran Gökhan İnler ve milli futbolcu Mevlüt Erdinç Başakşehir'e transfer oldu.

Gökhan İnler ve Mevlüt Erdinç Başakşehir'de

Sabri Sarıoğlu'nun Kayserispor'un teklifine sıcak baktığı ancak tecrübeli futbolcunun eşinin Kayseri'de yaşamak istemediği ortaya çıktı.

1 Volkan Demirel'den Galatasaray için alaycı açıklama Fenerbahçe'nin futbolcuları için düzenlediği imza töreninde konuşan Volkan Demirel, Muslera ile ilgili açıklamada bulundu.

2 Talisca geri dönüyor Ülkesi Brezilya'da bulunan Anderson Talisca, sosyal medya üzerinden geri döneceğini açıkladı.

3 Süper Lig'de 2017-2018 sezonu fikstürü çekildi 11 Ağustos'ta başlayacak olan Spor Toto Süper Ligi'nin maç programı yapılan fikstür çekiminin ardından belli oldu.

4 Tudor'un satılmasını istediği 9 futbolcu Transfer için kaynak oluşturulmasını isteyen Tudor, aralarında Hakan Balta'nın da bulunduğu 9 futbolcunun satılmasını talep etti.

5 Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu formaları Süper Lig takımları yeni sezon için hazırlıklarına başlarken Fenerbahçe'nin de yeni sezon giyeceği formalar sızdı.

6 Şenol Güneş istediği oyuncuları açıkladı Şenol Güneş, aralarında Burak Yılmaz'ın da bulunduğu birçok futbolcunun adını vererek onlarla çalışabileceğini söyledi.

7 Cengiz 15 milyon euroya Roma'ya satıldı Başakşehir, 640 bin euroya transfer ettiği Cengiz Ünder'i, 15 milyon euroya İtalyan devi Roma'ya sattı.

8 Beşiktaş'ın şampiyonluk balosu Beşiktaş'ın 15. şampiyonluğu, Rahmi Koç ve Mübariz Mansimov gibi isimlerin de katıldığı baloda kutlandı.

9 Fenerbahçe'de 2 yolcu var Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'de Aykut Kocaman'ın, Stoch ve Aatif'ı takımda düşünmediği öğrenildi.