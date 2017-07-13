Östersunds-Galatasaray - CANLI SKOR

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Kadrosunu Belhanda, Gomis, Maicon gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray sezonu UEFA Avrupa Ligi maçıyla açıyor.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön elem turu ilk maçında İsveç'in Östersund ekibiyle karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip deplasmandan galibiyetle dönüp, 20 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor.
İŞTE İLK 11'LER
Östersunds: Keita, Mensah, Papagiannopoulos, Pettersson, Widgren, Sema, Mukiibi, Bachirou, Nouri, Ghoddos, Gero
Galatasaray: Muslera, Maicon, Ahmet, Linnes, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Gomis